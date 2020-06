Leerlingen van Don Bosco Helchteren vervaardigen een amfitheater

Helchteren

Houthalen-Helchteren - 6BH van Don Bosco Helchteren is net voor de coronacrisis gestart met de bouw van een amfitheater voor onze speelplaats. STEM avant la lettre!

Met een reuzenpasser werd het amfitheater op ware grootte getekend naar een voorbeeld uit de industrie. Daarna werd het geraamte opgebouwd. Momenteel zijn de leerlingen het geheel aan het afwerken. Eind september zullen we het amfitheater kunnen plaatsen zodat alle leerlingen van onze school kunnen genieten van onderwijs in openlucht. 4BH kon vandaag het amfitheater al eens testen, zoals je kan zien op de foto. Naast lessen kunnen er bij mooi weer ook presentaties of toneelvoorstellingen plaatsvinden. Dit wordt zeker een meerwaarde in de uitbouw van onze speelplaats.