Opleiders paracommando voor de rechter voor slaan rekruten: “Hoort er eenmaal bij”

Moet een aanstaande paracommando tijdens zijn opleiding een slag in de buik kunnen verdragen of niet? Twee instructeurs die rekruten in zuivere Kamp Waes-stijl in het holst van de nacht wekten en wilden checken of de aspiranten “para-waardig” waren, vonden van wel. Een van hun leerlingen vond het alvast niet kunnen. Hij klaagt ze aan voor slagen en verwondingen.