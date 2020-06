Evangelische christenen volgen online Bijbelstudie

Peer - Een keer per maand houdt de Evangelische Christengemeente van Peer een Bijbelstudie voor haar 50 volwassen leden. De coronacrisis gooide daarbij, zoals op vele plaatsen, roet in het eten. Daarom vinden de studies tegenwoordig online plaats en volgt iedereen thuis voor de computer. Vorige woensdag was het weer zover.

“Tom De Craene, voorzitter van de christelijke studentenvereniging Ichtus Vlaanderen voerde deze keer het woord”, legt Tom Smits, verantwoordelijke van de Christengemeente Peer, uit. “Hij had het over het verhaal van Jona, ook wel gekend als de kerel in de grote vis. Boodschap van de studie was dat God iedereen graag ziet, ook al zouden wij soms willen dat bepaalde mensen veranderen.” De evangelische christenen proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus en nemen daarbij de Bijbel als leidraad. Naast gebedssamenkomsten en de wekelijkse zondagsviering, nodigen ze een keer per maand een spreker uit voor een Bijbelstudie. Soms komt die spreker uit de eigen christengemeente, vaak is het een extern iemand. “Ook de omliggende Christengemeentes van Wijchmaal en Meeuwen kunnen deze online studies volgen. We merken dat er steeds meer volgers zijn en dat ze regelmatiger terugkomen. In die zin zijn de online versies misschien nog wel populairder dat de gewone studies”, lacht Tom. “Misschien is het voor veel mensen ook beter te volgen omdat deze studies korter duren dan de live versie. Het duurde dit keer een uur en 10 minuten. We merken verder echt dat de mensen de samenkomsten missen. Vooral het samen zingen wordt gemist.”