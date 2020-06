Waarom het ultragewelddadige The Last of Us: Part II nu al de beste game van het jaar is

Hasselt -

Gamers hebben lang moeten wachten op de sequel The Last of Us: Part II. Zeven jaar om precies te zijn. En vanaf vandaag worden ze getrakteerd op een cocktail van extreem geweld dat tot diep onder de huid kruipt en een zielszalvend verhaal over prille meisjesliefde. Het is een game die de speler murw slaat en dwingt na te denken over zijn eigen gruwelijke daden. Het plekje in de gamegeschiedenisboeken is nu al verdiend.