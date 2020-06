Actrice Nora Gharib voor eerste keer mama

Actrice, zangeres en presentatrice Nora Gharib is bevallen van een dochtertje. Chams heet het meisje, wat ‘zon’ betekent. “We are blessed”, schrijft ze bij de foto op Instagram.

Het is het eerste kindje voor de 26-jarige Gharib en haar echtgenoot Anson. Het koppel stapte in 2017 in het huwelijksbootje.

Gharib raakte bekend als kandidate in ‘K3 zoekt K3’, waar ze net niet de finale haalde. Ze speelde ook mee in de film ‘Patser’, naast onder meer Matteo Simoni en Saïd Boumazoughe. Afgelopen jaar presenteerde Gharib samen met Bart Peeters het VRT-programma ‘Merci voor de muziek’.