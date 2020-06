Maes keert terug als sponsor van Standard, AB Inbev betreurt stopzetting samenwerking

Maes was shirtsponsor tijdens hoogdagen van de club in de jaren zeventig en tachtig Foto: BELGA

Standard Luik heeft donderdag aangekondigd opnieuw te zullen gaan samenwerken met Maes. Levende clublegende Eric Gerets maakte het nieuws bekend in een videoboodschap. Het biermerk was shirtsponsor tijdens hoogdagen van de club in de jaren zeventig en tachtig. Door de hernieuwde sponsoring door Maes stopt de samenwerking tussen AB Inbev en de Luikse club.

?? Standard & Maes ?? zijn verheugd om hun nieuwe samenwerking aan te kondigen ? https://t.co/yQVkjSQyvZ ??#RSCL pic.twitter.com/E3u0t9lpft — Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 18, 2020

Alexandre Grosjean, de CEO van Standard, was opgetogen met de nieuwe deal. “Een van de prioriteiten van Standard Luik is de permanente verbetering van de matchervaring op Sclessin. Samenwerken met dynamische en innovatieve partners is een van de middelen waarmee we dit doel willen bereiken. Maes is een van de belangrijkste bieren op de Belgische markt. Al bij de eerste gesprekken over een mogelijke samenwerking voelden we dat hun visie perfect strookte met onze voornaamste waarden - passie, fierheid en ‘grinta’. Ik ben ervan overtuigd dat Maes onze supporters zal kunnen bekoren en dat de terugkeer van Maes op Sclessin ons opnieuw momenten van grote emoties zal bezorgen.”

Bij Maes was er veel fierheid terug te keren als sponsor van Standard. “Maes is erg trots om opnieuw de partner van de Rouches te worden”, verklaarde CEO Annick Vincenty. “Samen met de club willen we de fans onvergetelijke momenten bezorgen, minstens even intens als de fantastische periode eind de jaren 70 en begin de jaren 80. Je lievelingsclub met fierheid, passie en vurigheid steunen is iets wat je met je maten doet. Omdat we nog geen Waalse voetbalclub sponsoren, hebben we de kans met beide handen gegrepen.”

Jupiler-brouwerij op amper 10 kilometer van Sclessin

AB Inbev reageerde van haar kant verrast. “De stopzetting van de samenwerking heeft ons verrast”, reageerde Pieter Anciaux, de Sales & Operations Directeur van AB Inbev België. “We hebben de afgelopen periode de voorwaarden van ons contract met Standard Luik geoptimaliseerd en waren ervan overtuigd dat we samen richting een hele goeie deal gingen. Onze Jupiler-brouwerij en het voetbalstadion liggen op amper 10 kilometer van mekaar aan de oevers van de Maas. Luik blijft als thuisstad van onze Jupiler-brouwerij een heel belangrijke regio voor ons en wij zullen dan ook blijven investeren in de Luikse horeca zodat mensen er kunnen blijven genieten van ons Jupiler-bier.”

Het akkoord tussen Standard Luik en Maes gaat in op 1 juli wanneer ook het nieuwe voetbalseizoen 2020/2021 begint. In het stadion worden de klassieke tapinstallaties vervangen door tankbier in grote vaten van 1000 liter waarvan Maes er 20 plaatst.