Officieel: Rocky Bushiri vertrekt bij Sint-Truiden (en is nu op weg naar KV Mechelen)

De huurovereenkomst tussen Rocky Bushiri en Sint-Truiden is vandaag/donderdag beëindigd. Dat laten de Limburgers weten.

De 20-jarige verdediger werd geleend van Norwich City. Hij kwam tijdens de winterstop aan bij de Kanaries en stond afgelopen seizoen zeven wedstrijden op het veld.

“De club dankt Rocky en zijn club, Norwich City, voor de afgelopen huurovereenkomst. Ook wensen we hem veel succes met zijn verdere carrière”, klinkt het in een mededeling.

KV Mechelen

De Belgische verdediger trekt naar KV Mechelen. Donderdag was hij al niet meer op de training van de Kanaries. Morgen wordt hij in Mechelen verwacht voor zijn medische keuring

KV Mechelen wil de belofteninternational voor één seizoen huren van Norwich City, de hekkensluiter in de Premier League. Een aankoopoptie wordt wellicht niet opgenomen in het huurcontract. De Engelse club gelooft nog volop in het potentieel van de jonge verdediger en wil niet het risico lopen hem definitief kwijt te spelen. Zijn contract bij Norwich loopt nog tot 2023.

STVV had hem graag nog een seizoen extra gehuurd, maar moet het dus afleggen tegen de lokroep van Malinwa. Bushiri deelde zijn beslissing al mee aan de Limburgers. Ook Norwich heeft zijn zegen gegeven voor een nieuwe uitleenbeurt aan Malinwa. De Engelsen waren ook tevreden over de samenwerking met STVV maar willen de wens van hun speler respecteren.

.