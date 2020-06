Biologische soja in Diepenbeek

Diepenbeek - Voor het eerst is in Limburg meer dan een hectare biologische soja geplant. De akker van landbouwer Bram Kriekels in Diepenbeek heeft de primeur.

Soja is een subtropische plant. Belgische boeren wagen zich er nog maar enkele jaren aan omdat ze al zo lang afhankelijk zijn van Zuid-Amerika en het klimaat het hier toelaat. De sojaplant rukt dus op naar het noorden. De biologische oogst van Kriekels in het najaar gaat naar sojamelk voor menselijke consumptie. De pulp die overblijft, is uitstekende voeding voor de Japanse wagyu-koeien van Kriekels zijn vennoot.