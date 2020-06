Hasselt - Er is veel te doen over de invoering van praktijktesten, als ultieme middel om discriminatie van mensen met een migratieachtergrond te stoppen.

Omdat iemand een familienaam van vreemde origine heeft, komt hij of zij vandaag vaak niet in aanmerking voor een huurwoning of een job. We hebben daarvoor professor Koen Van Laer van de UHasselt uitgenodigd. Hij heeft onderzoek gedaan rond arbeidsmarktdiscriminatie.