Okra Meeuwen op naar het 'nieuwe normaal'

Meeuwen

Oudsbergen - Nu we stilaan naar het 'nieuwe normaal' in de tijden van corona, vindt Okra Meeuwen het stilaan tijd om de activiteiten weer op te starten.

"Ieder van onze leden ontving het infoblaadje en een attentie. Een handzeep en alcoholgel. Mooi verpakt en een kaartje met de voor zichzelf sprekende tekst: Gewoon ... omdat we jullie niet vergeten zijn.

We kregen alleen maar stralende gezichten en iedereen nam de tijd om even een babbel te slaan, wat heel erg gewaardeerd werd", klinkt het?.