KRC Genk neemt na vier seizoenen afscheid van Kevin Van Dessel. De beloftencoach trekt naar KV Mechelen waar hij naast Fred Vanderbiest zal fungeren als assistent van hoofdtrainer Wouter Vrancken. Bij de Genkse beloften wordt de ex-speler van onder meer STVV opgevolgd door Hans Somers, die doorschuift van de U18. Van Dessel was in de Genkse jeugdopleiding eerst twee jaar als coach van de U17 aan de slag. Afgelopen seizoen deed hij het nog uitstekend met de U19 in de UEFA Youth League.