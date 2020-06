Tottenham kan vrijdag na halfjaar weer rekenen op Harry Kane, Dennis Praet onzeker bij Leicester

Tottenham Hotspur kan vrijdag (om 21u15) voor haar eerste wedstrijd na drie maanden gedwongen coronapauze opnieuw rekenen op middenvelder Moussa Sissoko en aanvallers Son Heung-min en Harry Kane. Het drietal was langdurig out, maar is opnieuw hersteld. Tottenham-coach José Mourinho gaf op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd tegen Manchester United, mee dat ze alle drie zullen starten.

Kane stond zes maanden aan de kant door een dijbeenblessure en Son brak zijn arm in februari. Sissoko onderging in januari een knieoperatie. “Alle spelers die een ingreep hebben ondergaan, zijn hersteld en klaar om in actie te komen”, liet Mourinho weten. “Kane heeft extreem goed gewerkt. Hoelang hij het vol zal houden? Dat zien we in de wedstrijd vanzelf wel. Over zijn vorm durf ik niets te zeggen. Harry heeft een half jaar niet gespeeld, maar hij is een geweldige professional.”

Dankzij de coronapauze van honderd dagen kan Tottenham, met Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de rangen, opnieuw op volle kracht knokken voor de Europese plaatsen in de Premier League. De Spurs staan momenteel achtste, met zeven punten minder dan nummer vier Chelsea. De top-4 in Engeland plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Dennis Praet onzeker bij Leicester

Leicester City heeft de contracten van captain Wes Morgan, Christian Fuchs en Eldin Jakupovic met een jaar verlengd tot aan het einde van het volgende seizoen. Verdediger Morgan, 36 ondertussen, maakt met de contractverlenging een decennium vol bij Leicester. Fuchs zal in totaal zes jaar bij het team doorgebracht hebben. Jakupovic kwam in 2017 bij The Foxes. Andy King verlaat Leicester aan het einde van het seizoen.

Leicester hervat zaterdag, na een verplichte coronapauze van ongeveer drie maanden, de Premier League met de trip naar Watford. Coach Brendan Rodgers kan mogelijk wel niet rekenen op Dennis Praet, die sukkelt met de kuit.

“Dennis is nog een twijfelgeval”, zei Rodgers donderdag op een persbabbel. “We zullen morgen zien of hij de selectie haalt. Als het niet lukt, moet hij normaal wel klaar geraken voor dinsdag (en het duel tegen Brighton, red.). Hij heeft gewoon wat last van stramheid in de kuit.”