Aantal meldingen van kindermishandeling of -verwaarlozing stijgt in Vlaanderen

Het aantal meldingen voor vermoedens van kindermishandeling of -verwaarlozing is vorig jaar gestegen in Vlaanderen. Dat blijkt uit het rapport ‘Het kind in Vlaanderen’ van het Agentschap Opgroeien. Tegenover 2018 waren daar bij de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK’s) 3 procent meer unieke kinderen bij betrokken. Bij de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) ging het om 6,5 procent meer unieke kinderen, bij de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) waren dat 5 procent meer unieke kinderen.