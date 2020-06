Vijfde restaurant Sergio Herman opent in juli de deuren

Le Pristine, het nieuwe restaurant van Sergio Herman in Antwerpen, is bijna klaar om zijn eerste gasten te ontvangen.

Dat sterrenchef Sergio Herman zich het laatste decennium vooral als ondernemer heeft ontpopt, mag opnieuw duidelijk zijn. Met Le Pristine opent hij op maandag 14 juli de deuren van zijn vijfde restaurant alweer. Na Pure C, Blueness en Airrepublic in Cadzand, krijgt The Jane in Antwerpen wat extra concurrentie uit eigen rangen. Le Pristine is gevestigd in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen, dezelfde buurt waar ook al langer een vestiging van Hermans Frites Atelier zit.

Het koken zelf geeft Herman opnieuw uit handen: Chris Blom en Thomas D’Hooghe zullen de keuken runnen. Zeeland is nooit veraf, op de menukaart staan veel visgerechten en schaaldieren, maar ze zullen worden verwerkt met Italiaanse flair, klinkt het. “Dineren bij Le Pristine moet een feest zijn. Als chef wil je niets liever dan mensen verliefd laten worden op pure smaken, verrassende combinaties en de ingrediënten van mijn afkomst”, aldus Herman in de aankondiging.

Het restaurant werd ingericht door de Deense designstudio Space Copenhagen, en heeft vooraan ook een café, waar je vanaf 16 uur terechtkan voor wat kleine gerechten gecombineerd met cocktails of wijn - ook zonder reservatie.