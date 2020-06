Drie passende outfits bij de nieuwste zomerparfums

Het juiste zomerparfum kan je zomerse outfit helemaal afmaken, terwijl geurtjes je in een bepaalde modieuze mood kunnen brengen. Wij zetten negen nieuwe flacons in de kijker naast frivole jurken.

Bloemenweelde

Fleurige geuren vatten de zomermaanden perfect samen in een flesje. Denk aan een bundeltje frisse bloemen of iets zwaardere bloemengeuren die je doen denken aan een vakantie tussen de ongerepte velden. Met deze geurtjes ontpop je helemaal tijdens een picknick of een feestje in de tuin.

Gucci - Flora Gorgeous Gardenia - 82 euro (50 ml)

Carven - Dans ma bulle de fleurs - 74,50 euro (50 ml)

Marc Jacobs Daisy Dream Petals - 45 euro (20 ml)

Jurk - Mango - 29,99 euro

Muiltjes - Vagabond - 59,95 euro

Oorbellen - H1M - 7,99 euro

Verfrissende bui

Net als bloemen zijn citrusgeuren felbegeerd in de warmste maanden van het jaar. Denk aan de uiterst frisse aroma’s, net na een plensbui. Tip: Le Labo heeft het laatste nieuwe parfum zelf helemaal afgestemd op zo’n verfrissende regenbui.

Le Labo - Baie 19 - 71 euro (15 ml)

Guerlain - Aqua Allegoria Orange Soleia- 70,90 euro (75 ml)

4711 - Remix Cologne Edition 2020 - 20,50 euro (100 ml)

Jurk - & other stories - 149 euro

Regenjasje - myMO - 90,08 euro

Zonnebril - Guess - 114,95 euro

Laarzen - Viking - 74,95 euro

Oriëntaalse invloeden

Mag het iets zwoeler zijn en dan nog het liefst met een oriëntaalse vibe? Veel merken zetten in op de typische parfums met onder meer patchoeli in de basis. Voor een mysterieuze toets, die je tegelijk in balans en zen maakt.

Annayake For Her - Kiji - 74,90 euro (100 ml)

Narciso Rodriguez - Narciso Ambrée - 87,90 euro (50 ml)

Guerlain Les Absolus D’orient - Patchouli Ardent - 143,50 euro (125 ml)

Jurk - Flippa K - 135 euro

Handtas - CKS - 49,99 euro

Slippers - Esprit - 49,99 euro

Halsketting - Pilgrim - 29,95 euro