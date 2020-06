GEZOCHT: Limburgse Liverpoolfans die klaar zijn voor titelfeestje

De vraag is niet óf Liverpool kampioen wordt, maar wanneer The Reds de titel pakken. Met nog 27 punten te verdienen tellen Jurgen Klopp en co liefst 22 punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester City. Als Liverpool zondag wint op het veld van aartsrivaal Everton én City een dag later in eigen huis verliest tegen Burnley is de titel een feit.

Voor een reportage in onze krant zijn we op zoek naar Limburgse Liverpoolfans die ons willen vertellen hoe zij de eerste titel van hun favoriete club sinds 1990 zullen vieren. Ben/ken jij een Limburger met een hart voor The Reds? Laat het ons dan weten via deze link. Alvast bedankt!