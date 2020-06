Dol op … schelpen? De perfecte update voor een zomers interieur

Schelpjes rapen op het strand. Iedereen deed het als kind. Schelpjes staan dan ook synoniem voor zonovergoten vakanties en zomerse taferelen. Ben je er zelf ook dol op? Hier de leukste schelpendecoratie voor in je zomerse interieur.

In strandhuizen zijn schelpen niet uit het interieur weg te denken, maar je hoeft niet aan de kust te wonen om ze creatief een plekje in je woning te geven. Want niets vervoert je sneller terug naar die zalige zomervakanties dan schelpjes. Een vleugje zomer in huis? Kies voor schelpen op je dressoirkast, al dan niet in bokalen of onder een stolp, of ga voor kussens met schelpenprint. Ook in de badkamer of slaapkamer zijn ze perfect op hun plaats, als sieradenschaaltje of muurdecoratie.

Wie een beetje handig is, kan zeker ook zelf creatief aan de slag met schelpen. Kransen, theelichthouders, muurhangers, juwelendoosjes … Ook het bijhorende uitje naar het strand, al dan niet in het gezelschap van grijpgrage kindervingertjes, bezorgt je ongetwijfeld veel plezier.

Shopping? Laat je inspireren … Behangpapier met schelpenmotief - 199 euro - Ferm Living, hanglamp met schelpen - € 199 - Westwingnow, sculptuur in schelpvorm - 79 euro - Ferm Living, douchegordijn met schelpenprint - 29,99 euro - Westwingnow, gegoten schelpvorm - 24,99 euro - Maisons du Monde, kastornament met schelpjes - 125 euro - Riverdale - kussen in schelpvorm - 39,99 euro - Westwingnow, kussen met schelpjes - 29,99 euro - Coco Maison, lichtslinger met schelpjes - 12,95 euro - Sirius - goudkleurig schaaltje in schelpvorm - 9,99 euro - Coco Maison, kaarsenhoudertje - 8,50 euro - Coco Maison, kussenhoes met schelpenprint - 14,99 euro, vaas in schelpvorm - 24,99 euro - HK Living