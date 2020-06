Opnieuw meer dan 100 nieuwe besmettingen in België, bijna een vijfde komt uit Limburg

Hasselt - Er zijn in ons land opnieuw meer dan 100 nieuwe besmettingen op één dag gemeld. Bijna een vijfde daarvan (19) komt uit Limburg. De afgelopen 24 uur zijn in België ook 10 mensen gestorven aan het virus.

De 19 nieuwe gevallen tillen het Limburgse totaal naar 6.521 bevestigde besmettingen. Het is een forse opflakkering nadat eerder deze week de cijfers richting nul besmettingen leken te gaan. Eergisteren waren er bijvoorbeeld nog maar drie besmettingen in onze provincie. Limburg heeft - samen met Antwerpen - van alle Belgische provincies opnieuw het hoogste aantal nieuwe gevallen. Bijna één op vijf nieuwe besmettingen in ons land, werd gevonden in onze provincie.

Bekijk hier hoeveel besmettingen jouw gemeente telt.

Het goede nieuws is dat er in Limburg wel al acht gemeenten zijn waar de afgelopen twee weken geen nieuwe besmettingen meer werden gevonden: Alken, Heers, Herstappe, Kinrooi, Maaseik, Nieuwerkerken, Tessenderlo en Zutendaal.

Foto: RR

De besmettingsgraad in Limburg klimt door de nieuwe besmettingen naar 76 gevallen per 10.000 inwoners en dat blijft de hoogste van het land.

Ook de nationale cijfers gaan weer omhoog. Er werden de afgelopen 24 uur in het hele land 104 nieuwe bevestigde besmettingen gerapporteerd. Het totaal voor België komt daarmee op 60.348 gevallen, dat betekent een nationale besmettingsgraad van 54 gevallen per 100.000 inwoners.

Ziekenhuiscijfers dalen

Ondanks die nieuwe stijging van nieuwe gevallen blijven de cijfers in de ziekenhuizen wel de goede richting uitgaan. 40 patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 16.724 genezen verklaarde patiënten sinds 15 maart brengt. Er waren daarentegen ook 29 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. In totaal verblijven nog 344 (-27) patiënten in het ziekenhuis, waarvan 60 (-7) op de intensieve afdelingen.

Al 9.683 overlijdens

De afgelopen 24 uren heeft het virus opnieuw 10 levens geëist: vijf in de ziekenhuizen en vijf in de woonzorgcentra. Sinds de uitbraak van het virus zijn er in ons land nu al 9.683 mensen overleden aan Covid-19.

Volgens de statistieken van de Johns Hopkins University in Baltimore zijn er wereldwijd al 8.351.428 bevestigde besmettingen en 449.047 overlijdens geteld. Meer dan een kwart van die sterfgevallen komt uit de Verenigde Staten (117.717). Gezondheidsexperts maken zich zorgen over Brazilië en India die met respectievelijk 46.510 en 12.237 overlijdens snel stijgen op de lijst van landen met meeste overlijdens. Kijken we naar de verhouding corona-overlijdens op de totale bevolking, dan is België - na dwergstaat San Marino - het zwaarst getroffen land ter wereld: 84 personen per 100.000 inwoners zijn hier gestorven aan Covid-19.