Antwerpen -

De Antwerpse drugscrimineel Nordin El H. (32) is opgepakt in Dubai. Dat nieuws is aan onze redactie bevestigd. El H., bekend als ‘Dikke Nordin van Den Dam’, wordt beschouwd als één van de hoofdverdachten in de reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu van de voorbije maanden.