Gedelegeerd bestuurder VRT over schrapping fragment ‘De ideale wereld’: “Geen sprake van politieke inmenging”

Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT, ontkent dat er sprake is van politieke inmenging in het programma ‘De ideale wereld’. “We hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het ongepast was. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit.”