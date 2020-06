De dagelijkse cijfers: 10 doden, 104 nieuwe besmettingen en 19 ziekenhuisopnames

De dagelijkse update van Sciensano is er - iets meer dan een uur later dan normaal - nu toch. De voorbije 24 uur vielen in ons land 10 coronadoden, werden er 104 nieuwe besmettingen genoteerd, net als 19 ziekenhuisopnames. De totale dodentol in ons land komt op 9.683 te staan, het aantal besmettingen op 60.348 en het aantal ziekenhuisopnames op 17.682.