Onderzoekers tonen het belang van oude bomen in Sint-Truiden aan

Het project #TreeTag is een initiatief van twee toonaangevende organisaties op het gebied van bomen. Het Britse Treeconomics en het in Nederland en België gevestigde Pius Floris. Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke missie: het aantonen van de waarde van bomen. Met speciale software, waaronder het programma i-Tree, kwantificeren ze de financiële en maatschappelijke waarde die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving. Dit levert unieke data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders.