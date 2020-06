Toptransfer is nu ook officieel: Chelsea betaalt 53 miljoen euro aan Leipzig voor Duits international Timo Werner

De transfer van de Duitse international Timo Werner van RB Leipzig naar Chelsea is afgerond, zo bevestigen beide clubs. Chelsea heeft 53 miljoen euro betaald voor de Duitse aanvaller. Voor Werner wacht in London een vijfjarig contract.

De 24-jarige aanvaller blijft nog tot het einde van het seizoen bij Leipzig in de Bundesliga en sluit in juli bij Chelsea aan, nadat hij er medische testen heeft afgelegd. Chelsea toont zich erg bedrijvig op de transfermarkt. Het rondde eerder al de komst van Ajax-vedette Hakim Ziyech af.

Werner gaf in een korte videoboodschap mee dat hij blij is om volgend seizoen bij Chelsea aan de slag te mogen gaan.

De Duitse international had in Leipzig nog een overeenkomst tot 2023, maar daarin stond een opstapclausule van 53 miljoen euro waarvan Londenaars dankbaar gebruik maakten. Na de zestig miljoen euro die Liverpool in 2018 voor Naby Keita betaalde, is hij de op een na duurste uitgaande transfer ooit voor de huidige nummer drie in de Bundesliga, die momenteel Dortmund het vuur aan de schenen legt in de strijd om de titel van vicekampioen. In Duitsland staan er nog twee speeldagen op het programma. De kwartfinales van de Champions League, waarvoor Leipzig zich al geplaatst heeft, zal hij niet meer kunnen spelen.

Wernerl is bezig aan zijn beste seizoen in zijn carrière, met tot nu toe al 32 doelpunten en 13 assists in 43 wedstrijden over alle competities samen. “Ik kijk ernaar uit om voor Chelsea te spelen, maar ik wil ook Leipzig bedanken voor vier fantastische jaren. Jullie zitten voor altijd in mijn hart”, klinkt het bij Werner in een mededeling van de club.

Chelsea-CEO Marina Granovskaia tekende voor de eerste grote transfer van de zomermercato. “Timo is een speler die gewild is in heel Europa en dat is geen verrassing: hij heeft die uitzonderlijke mix van jong en talentvol, en tegelijkertijd al ervaren.”

De club was op zoek naar aanvallende versterking, want voor de positie van diepe spits was alleen nog Tammy Abraham voorhanden. Op Olivier Giroud en Rode Duivel Michy Batshuayi wordt naar verluidt niet meer gerekend op Stamford Bridge. Batsman werd al gelinkt aan heel wat clubs, voorlopig lijkt er niets echt concreet. De 26-jarige Brusselaar heeft in de Britse hoofdstad nog een contract tot medio volgend jaar.

(belga)