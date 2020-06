De eerste hittegolf van 2020? Volgende week meer dan 30 graden

Op de weerkaarten is reeds enkele dagen een trend richting tropische temperaturen te zien. Dinsdag geraken we er waarschijnlijk nét niet, maar vanaf woensdag zou het meerdere dagen op rij meer dan 30 graden kunnen worden. Dit betekent meteen ook dat de eerste hittegolf van deze zomer op de kaarten staat. Neerslag is er van dinsdag 23 juni tot en met zaterdag 27 juni alvast niet meer te verwachten. Daarna wordt de verwachting onzeker.