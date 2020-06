Verdediger Manchester City enkele dagen in ziekenhuis na pijnlijke botsing met zijn eigen doelman

Manchester City-verdediger Eric Garcia heeft in de slotfase van de topper tegen Arsenal (3-0) een kwetsuur aan het hoofd opgelopen na een botsing met zijn eigen doelman Ederson.

LEES OOK. Kevin De Bruyne meteen weer uitblinker én doelpuntenmaker, maar…wat jammer van die ‘assist’

De 19-jarige Garcia moest met een zuurstofmasker en een halskraag op de draagberrie van het veld gedragen worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enkele dagen zal moeten blijven, zo bevestigde City-coach Pep Guardiola.

“Natuurlijk zijn we bezorgd over Eric”, bekende Guardiola na afloop. “Hij was bij bewustzijn en dat is misschien wel een goed teken. Nu volgen er testen, want een hoofdblessure kan gevaarlijk zijn. Ik denk dat hij toch wel één of twee nachten in het ziekenhuis zal moeten blijven.” (belga)