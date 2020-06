Dochter Beyoncé (8) genomineerd voor muziekprijs

Amper acht is ze, maar toch is de dochter van zangeres Beyoncé al genomineerd voor een BET Award, een prijs voor Afro-Amerikanen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor onder meer de muziekwereld.

Het meisje is genomineerd voor haar bijdrage aan het nummer ‘Brown Skin Girl’, dat Beyoncé speciaal voor de nieuwe versie van ‘The Lion King’ maakte. Niet alleen zong Blue Ivy in het nummer, ook schreef ze mee aan de tekst en de muziek. Blue Ivy moet het in de categorie BET Her Award, die traditioneel neo soul en traditionele R&B-artiesten eert, opnemen tegen onder meer Alicia Keys, Ciara en Missy Elliott.

Het is niet de eerste keer dat de dochter van Beyoncé genomineerd wordt voor een award. In februari werd ze al genomineerd voor de NAACP Image Award, een Amerikaanse literatuurprijs voor kleurlingen. Blue Ivy haalde die award, eveneens met ‘Brown Skin Girl’, toen ook binnen. Haar oma was apetrots op haar kleindochter en postte zelfs een foto op Instagram.