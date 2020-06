‘De Ideale Wereld’ knipt fragment na kritiek Vlaams Belang: “gevaarlijk precedent”

Dat de VRT beslist heeft een fragment uit ‘De ideale wereld’ te knippen na kritiek van Vlaams Belang, is volgens Groen “een gevaarlijk precedent”. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Media in het Vlaams Parlement, wil de VRT donderdag nog over de kwestie bevragen. De top van de VRT is donderdag in het parlement uitgenodigd om tekst en uitleg te geven bij het jaarverslag van 2019.