Helikoptercrash Kobe Bryant: piloot zocht uitweg uit dichte mist

Dichte mist is mogelijk de oorzaak van de heikoptercrash waarbij onder meer NBA-ster Kobe Bryant en zijn dochter Gianna begin dit jaar het leven lieten. De helikopterpiloot voerde immers in de laatste momenten voor de fatale crash een manoeuvre uit om uit de dichte mist te ontsnappen, zo blijkt uit het onderzoek van de NTSB.

Piloot Ara Zobayan liet aan de luchtverkeersleiding in de controletoren weten dat hij wou stijgen tot 4.000 voet (1.200 meter). “En wat zal je nadien doen als je die hoogte bereikt hebt?”, klonk het in de toren. Het antwoord op die vraag volgde niet meer, de helikopter was tegen de heuvel gevlogen en daarbij lieten de negen inzittenden het leven.

De National Transportation Safety Board benadrukt dat het niet om een definitief rapport gaat en dat er dus ook nog geen conclusies mogen worden getrokken. (belga)