Nieuwe tegenslag voor prins Harry en Meghan Markle

Een nieuwe tegenslag voor prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. De aanvraag van het handelsmerk voor hun gloednieuwe liefdadigheidsorganisatie ‘Archewell’ werd geweigerd, aldus The Sun.

De aanvraag zou geweigerd zijn omdat het document niet ondertekend werd door het koppel. Ook de bijhorende rekening zou niet betaald zijn. Dat schrijft ‘The Sun’ op basis van documenten, die de krant kon inkijken. Het papierwerk, dat op 3 maart werd ingediend bij het ‘Amerikaanse Patent and Trademark Office’ (USPTO) zou ook onvolledig en vaag zijn.

Onduidelijk

Het advocatenbureau Cobblestone Lane LLC, die de papieren invulde, kreeg het deksel op de neus van het USPTO. Het Amerikaanse bureau vraagt om de aanvraag opnieuw te bekijken en enkele aanpassingen te doen. “De omschrijving van de website is ongedefinieerd en internationaal: daarom moet het meer gespecificeerd en duidelijk omschreven worden.” Of de liefdadigheidsinstelling nog dit jaar van start kan gaan, is momenteel onduidelijk.

Het koppel reageerde kort op de mededeling. “Onze focus ligt op het ondersteunen van de inspanningen om de wereldwijde Covid-19-pandemie aan te pakken. We lanceren onze liefdadigheidsinstelling, waarbij de naam verwijst naar onze zoon en tegelijk naar kracht en actie, als de tijd er rijp voor is.” Eerder wilde het paar ook al een patent nemen op ‘Sussex Royal’ maar ook dat werd niet toegestaan.