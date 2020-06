Na designerkledij, nu ook luxueuze make-up in videospel

‘Tennis Clash’ en Gucci. ‘Animal crossing’ en Valentino. Videospelletjes vormden de voorbije maanden het perfecte platform om designerkledij te promoten. En nu volgt ook de beautywereld. Want EA Games en M.A.C Cosmetics sloegen de handen in elkaar en introduceren twaalf beautylooks in ‘The Sims’.

Jouw Sim voorzien van een kleurrijke beautylook? Dat kan dankzij M.A.C Cosmetics. De cosmeticafabrikant ontwierp voor het populaire simulatiespel twaalf verschillende make-uplooks, waarbij je naar keuze eyeliner, oogschaduw, lippen en wangen van een vleugje kleur kan voorzien. Van neutraal tot erg kleurrijk ter ere van Pride Month.

Romero Jennings, director of makeup artistry van M.A.C Cosmetics, is verantwoordelijk voor het ontwerp van de verschillende beautylooks. “Het was erg spannend om designs vanuit het niets te creëren, gaande van natuurlijke make-up, populaire trends, gedurfde en kleurrijke looks, speelse, exotische creaties, looks voor wie houdt van risico’s en, natuurlijk, iconische, tijdloze beauty waar M.A.C bekend om staat,” vertelde hij hierover in het blad Allure.