Politiebaas De Mesmaeker: “Geen structureel probleem van racisme bij de politie”

“Er zijn wel enkele punctuele dérapages, maar er is geen structureel probleem van racisme bij de politie”. Dat heeft Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, donderdag gezegd in ‘De ochtend’ op Radio 1. De Mesmaeker is ook “diep verontwaardigd” over de “ongenuanceerde uitlatingen” en “bagger” die de politie de voorbije weken over zich heeft gekregen.

In het spoor van de protesten tegen het politiegeweld in de VS, is ook het debat over politiegeweld in België aangewakkerd. Politiebaas Marc De Mesmaeker ergert zich aan de manier waarop dat is gebeurd ...