Actrice Michelle Williams bevallen van tweede kindje

Actrice Michelle Williams en haar echtgenoot Thomas Kail hebben samen hun eerste kindje verwelkomd. Of het een meisje of jongetje is, is voorlopig nog niet bekend. Ook de naam blijft nog even een goedbewaard geheim.

De actrice kondigde in december haar zwangerschap aan. Voor het koppel is het hun eerste kindje samen, Williams heeft al een dochter uit haar relatie met de in 2008 overleden acteur Heath Ledger .

Williams en Kail leerden elkaar kennen toen ze samen werkten aan de miniserie Fosse/Verdon. Zij acteerde terwijl hij de regie voor zijn rekening nam. Het koppel stapte begin 2020 in het huwelijksbootje.