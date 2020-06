Drama door corona: “Een kat kan naar Peru, maar wij moesten ons adoptiekindje achterlaten”

“Een kat kan wel naar Peru vliegen, maar wij konden ons kindje niet meenemen van Gambia naar huis. Dat voelt zo wrang.” Vier jaar wachtten Alain en Marijke op hun adoptiezoontje. Toen ze hem in Gambia eindelijk in de armen mochten sluiten, barstte de coronacrisis ook ginder in alle hevigheid los en ging het land plat. “We moesten kiezen: ons kind achterlaten of ginder blijven zonder enig perspectief.”