Op tien jaar tijd is het aantal patiënten met diabetes gestegen in ons land. Tussen 2008 en 2017 steeg het aandeel diabetespatiënten ten opzichte van de hele bevolking van 5,1 naar 6,1 procent. Dat tonen nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan.

De stijging was er in alle leeftijdsgroepen, meldt het samenwerkingsverband van de ziekenfondsen dat gegevens over de gezondheidszorg analyseert. Bij de 25- tot 44-jarigen ligt het aandeel patiënten met ...