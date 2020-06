Eerder besmette bewoners van woon-zorgcentra testen plots weer positief

Er zijn enkele gevallen opgedoken van bewoners van woon-zorgcentra die na een paar negatieve testen plots weer positief testen. Volgens virologen die tekst en uitleg kwamen geven bij de Vlaamse Taskforce Zorg gaat het allicht over restfracties van het virus. De geteste mensen zijn niet opnieuw ziek geworden.

Karine Moykens, de voorzitter van de taskforce, zegt dat er geen reden is tot paniek en dat de gevallen vooral aantonen dat er nog veel is wat we niet weten van het virus. “Ook rond de testing”, zegt ze. “Het gaat om mensen die in april echt ziek zijn geweest, maar die in mei negatieve testen hebben afgelegd. Dat zij nu opnieuw positief testen, heeft mogelijk te maken met resten van het virus in hun bloed. De virologen die ons hun bevindingen zijn komen voorstellen, zeiden dat er verder onderzoek moet gebeuren.” Ze benadrukt dat het gaat om woon-zorgcentra waar het virus al is geweest en niet over nieuwe uitbraken.

Er zijn wereldwijd enkele gevallen beschreven van ‘herinfecties’ met corona, genezen mensen die na enkele weken of zelfs maanden plots weer positief testen. Normaal heeft een lichaam na een infectie antilichamen opgebouwd en is het immuun. Restanten van het virus of slecht afgenomen testen zijn de meest aannemelijke verklaringen. Hoe dan ook worden mensen met een tweede infectie niet ziek.