Het is alweer een dik jaar geleden dat Eén het laatste seizoen van Eigen kweek uitzond. Voor de fans is er goed nieuws. Mathias Sercu (49), die zelf meespeelde in het laatste seizoen, schrijft een spin-off rond het personage van Maaike Cafmeyer: agente Chantal. “Het wordt een politiereeks met een hoek af.”