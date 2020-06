‘Zweedse regering’ hoopt nog altijd op steun voor echte meerderheid: hebben informateurs nu wél kans?

Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) geven zichzelf tot 21 juli de tijd om de formatie nieuw leven in te blazen. Ze zoeken de steun van andere partijen om de huidige minderheidsploeg van Sophie Wilmès volwaardig uit te breiden. De aanstelling van de drie voorzitters werd woensdagmiddag bijna voorgesteld als een doorbraak in de formatie, maar laten we wel wezen: dat is het echt niet.