Bestuurder krijgt revolver tegen hoofd wanneer hij zogezegd op oprit staat van razende man

In het Amerikaanse Texas is een man ternauwernood aan de dood ontsnapt toen hij te maken kreeg met een ernstig geval van verkeersagressie. De vijftiger Charles Landers was op zoek naar een plekje om te vissen. Daarop reed hij een weg op, volgens Landers zelf een openbare weg, maar werd hij tegengehouden door een andere man. Die claimde dat de weg waarop Landers reed, privébezit is en eiste een verklaring van Landers. Toen Landers die niet kon geven, kreeg hij prompt een pistool in z’n gezicht geduwd.