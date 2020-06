Forrest Fenn deelt foto van zijn gevonden miljoenenschat, maar dat neemt de twijfels niet weg

De excentrieke schrijver en kunsthandelaar Forrest Fenn heeft voor het eerst foto’s gedeeld van de miljoenenschat die op 6 juni na 10 jaar en talrijke verwoede pogingen gevonden werd in de Rocky Mountains. Maar de twijfel wegnemen doet hij daarmee niet.

Wereldnieuws was het, toen Forrest Fenn op 6 juni bekendmaakte dat iemand zijn schat gevonden had. Tien jaar geleden had de 89-jarige auteur, kunsthandelaar en oorlogsveteraan in zijn memoires geschreven dat hij een kist gevuld met goud en kostbare sieraden verstopt had in de Rocky Mountains. Het veroorzaakte goudkoorts in de VS: duizenden mensen startten een wanhopige zoektocht, vijf van hen overleefden die niet.

Maar sinds Fenn dat nieuws op 6 juni bekendmaakte op zijn blog, werden daar veel vragen bij gesteld. De roep om een foto van de vinder, of een andere vorm van bewijsmateriaal, klonk luid. Fenn zei die te zullen geven, maar anderhalve week bleef het akelig stil. Tot nu: de Amerikaan postte - opnieuw op zijn blog - een foto van het opengebroken kistje met de inhoud. Er volgden nog twee foto’s, onder meer één van Fenn die goud zat te tellen.

Grote afwezige was dus opnieuw de nog anonieme vinder. En daarom lijken op het internet steeds meer mensen te denken dat het effectief om een hoax ging. Linda Bilyeu is een van hen. De echtgenote van Randy Bilyeu, die overleed tijdens de zoektocht naar de kist, denkt dat de schat nooit echt verborgen is geweest. “Fenn heeft dat nooit gedaan”, zegt ze bij Westword. “Hij had aandacht nodig en dit was zijn manier om die te krijgen. En nu had hij nog meer aandacht nodig, dus zei hij dat de schat gevonden was. Randy is voor niets gestorven.”