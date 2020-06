De gemiddelde wachttijd in de jeugdhulpverlening in Vlaanderen daalt niet, zo staat in het evaluatierapport van het decreet integrale jeugdhulp uit 2013 dat het jeugdhulplandschap van 2019 onderzocht. Daarin stellen de bevraagde professionelen dat het decreet op vijf jaar tijd weinig veranderde aan het capaciteitstekort, dat mee aan de basis ligt van de wachtlijsten.