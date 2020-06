Drieling geboren in ZOL: “Ik kon het eerst niet geloven dat ze met drie waren”

Genk -

Batuhan, Atakan en Menisa; zo heten de twee jongens en één meisje die dinsdagmiddag in het ZOL in Genk als gezonde drieling werden geboren. Een bijzonder emotioneel moment, niet in minst voor de fiere mama Tuba Yasli. Het is de tweede drieling in anderhalf jaar tijd die in het ZOL ter wereld kwam.