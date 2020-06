Dymfna Meynen volgt op 1 januari 2021 Lies Jans op als N-VA-schepen in Hasselt. Meynen is vandaag fractieleider van de partij in de gemeenteraad. Burgemeester Steven Vandeput omschrijft haar als een politica met een grote groeipotentie en een enorme gretigheid.

Vijftien jaar nadat ze in Hasselt al jeugdschepen voor Verkeer was, keert Dymfna nu terug als echte schepen. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek, maar in mij tienerjaren kreeg de KLJ, die ...