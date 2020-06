Daar zijn de processierupsen: Beringen volop bezig met bestrijding

Beringen - De eikenprocessierups, het is niet alleen een probleem in het Maasland. Ook Beringen kampt met een plaag. Burgers signaleren flink meer haarden dan vorig jaar. Maar alle bomen in de bosrijke gebieden van Beringen te lijf gaan, is onbegonnen werk.

Vaak verplaatst het probleem zich van de ene naar de andere wijk. Er is dit jaar al preventief gesproeid, maar de processierups geeft zich niet gewonnen. Sommige mensen hangen mezenkastjes. De mees is de natuurlijke vijand van de rups. Maar er is sprake van een mezensterfte en dus heeft de processierups vrij spel.