Leopoldsburg -

In Leopoldsburg is een beeldenstorm losgebarsten tussen voor- en tegenstanders van de erfenis van koning Leopold de tweede. In de nacht van dinsdag op woensdag werden de straatnaamborden van de Leopold II Laan beklad door onbekenden. Als tegenreactie werden er spandoeken met de boodschap ‘Blijf van onze historiek af’ opgehangen aan het standbeeld van Leopold I en de straatnaamborden.