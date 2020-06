Kristen Stewart kruipt in de huid van prinses Diana

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart zal de hoofdrol vertolken in een nieuwe, biografische film over prinses Diana. Dat schrijven Amerikaanse media.

Jeff Sneider, die met The InSneider een eigen filmblog heeft en in het verleden onder meer werkte voor Variety, heeft een nieuwtje de wereld ingestuurd over een aankomende film over prinses Diana. Twilight-ster Kristen Stewart zal in de huid kruipen van de in 1997 verongelukte prinses in de ‘Spencer’. Ook filmsite Deadline heeft het nieuws intussen gebracht.

De film wordt geregisseerd door de Chileense Pablo Larraín, die ook de biopic van Jackie Kennedy met Natalie Portman voor zijn rekening nam, en zal in première gaan op het eerstvolgende filmfestival van Cannes. In de film zal de focus op een kritiek weekend begin de jaren negentig liggen, waarin Diana besloot dat haar huwelijk met prins Charles niet werkte en ze geen koningin wilde worden. Het werd een van de laatste kerstvakanties in het House of Windsor op het landgoed Sandringham in Norfolk.

‘Spencer’ zoomt in op drie dagen van Diana’s leven en zal haar tragische dood niet aan bod laten komen. In plaats daarvan komt de relatie met haar man en haar liefde voor prins Harry en prins William in de aandacht. Momenteel is niet bekend wie de andere rollen van de koninklijke familie zullen vertolken.