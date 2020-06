UGent vraagt lesgevers om examenresultaten van studenten bij te stellen met “coronacheck”

De Raad van Bestuur van de UGent vraagt lesgevers om de examenresultaten van studenten bij te stellen. Door de coronacrisis “hebben niet alle studenten de leerinhouden kunnen verwerven zoals in normale omstandigheden”, motiveert rector Rik Van de Walle in een brief aan het personeel die Knack heeft kunnen inkijken, “en is een negatief effect op hun examencijfers niet ondenkbaar”. De universiteit bevestigt dat een ‘coronacheck’ wordt bekeken om de resultaten “op een uniforme en systematische manier te compenseren.”