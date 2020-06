Personeel zorgsector voert actie voor meer personeel en hogere lonen

De christelijke vakbond ACV Puls organiseert morgen/donderdag een actiedag in de non-profitsector, die onder meer de ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang en gehandicaptenzorg omvat. De socialistische bond BBTK spreidt zijn acties over de hele week. Beide vakbonden eisen meer personeel en betere lonen.

In de coronacrisis is de ‘witte sector’ in het centrum van de aandacht gekomen. De zorgsector draait overuren om de ongeziene gezondheidscrisis aan te pakken, wat meteen ook de onvrede deed heropflakkeren ...