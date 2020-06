Dunkin’ strijkt neer in België, maar hoe vaak mag je jezelf op de lekkernij trakteren? En bestaan er gezondere alternatieven?

De eerste vestiging van de Amerikaanse keten Dunkin’ (vroeger Dunkin’ Donuts, nvdr.) in ons land is een feit. In Antwerpen kun je op de Keyserlei de kleurrijke baksels gaan verzamelen. “De shop zicht dicht bij het station, maar maak er geen gewoonte om er elke dag op weg naar je werk een mee te pikken. Reserveer donuts voor bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen. Het zijn caloriebommetjes”, zegt Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.