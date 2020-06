Het is officieel: Dries Mertens blijft nog minstens twee jaar bij Napoli

Het zat er al maanden aan te komen en nu is het bevestigd: Dries Mertens blijft bij Napoli. De Rode Duivel ondertekende vandaag een nieuw contract bij de Italiaanse club. De 33-jarige aanvaller blijft tot 2022 in de stad waar hij een clubtopscorer aller tijden is, met een optie op een extra seizoen. Hij zal er 5 miljoen euro per jaar gaan verdienen, waardoor hij enkel Kalidou Koulibaly moet voorlaten.