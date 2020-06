Belgische duikers filmen prachtige ontmoeting met dolfijn

Een groep Belgische duikers heeft tijdens een duik in de Noordzee een bijzondere ontmoeting meegemaakt. Uit het niets dook er een tuimelaar op, die een hele tijd met hen bleef meezwemmen.

Kris Lingier, een van de duikers, deelde de mooie beelden op zijn Facebookpagina. “In het begin was het even verschieten, maar daarna alleen maar genieten” vat hij de ontmoeting samen. Afgelopen zondag kon een andere Belgische duiker, Dirk Rossey, ook al beelden maken van een nieuwsgierige en sociale tuimelaar voor de kust van Nieuwpoort. Of het over hetzelfde dier gaat, is niet zeker.

De tuimelaar is de meest bekende dolfijnensoort. De soort komt ook voor in de Noordzee, maar normaal gezien niet voor de kust van België en Nederland.

